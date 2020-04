Największy w Europie azyl dla koni na krawędzi. Czy 500 uratowanych koni umrze z głodu?

"Nie wiemy, gdzie będziemy jutro, ani co będzie z setkami naszych zwierząt" - mówi Norbert Ziemlicki. Dramat, jaki rozgrywa się na świecie, dosięga też zwierząt. Bo one są w 100% zależne od nas. Bez nas czeka je śmierć.

500 koni, to nie są liczby. To siwa Marusia, niewidomy Emil, staruszek Kamyk, kulawa Zosia i spracowany Herkules. One nie mają gdzie iść. Nikt nie przyjmie 500 starych koni. Brakuje owsa, siana, karmy dla psów i kotów. Za moment zwierzęta zaczną głodować, nie otrzymają leków. Rozpocznie się dramat.





Azyl, dzieło setek tysięcy ludzi, miejsce do życia dla setek zwierząt może zniknąć z mapy Europy. Weronika Nieborak dodaje: "Przepraszamy Was i nasze zwierzęta. Możecie nas oskarżyć o to, że nie byliśmy na to przygotowani. Nie, nie byliśmy. Ale nikt na świecie nie był... Bez Was - nasze zwierzęta umrą. Nie wydarzy się cud. Po prostu."