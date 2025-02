Nastolatka z Polski chwali się wystawnym życiem w Dubaju: loty pierwszą klasą, luksusowe zakupy, edukacja domowa

Po pierwsze widac ze rodzice sie nie nia interesuja: normalni ludzie nie pozwoliliby dziecku na takie zachowanie. Obnoszenie sie bogactwem - zwlaszcza online - jest po prostu niebezpieczne. Ktos ja moze porwac itd. Gdybym ja miala dziecko tak materialistycznie nastawione do swiata to bym odciela of $$$ i wyslala do pracy - McDonalds czy gdzies.