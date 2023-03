"Nasz nowy dom". Ekipa wyremontowała dom babci i wnuka. Efekt metamorfozy jest piorunujący (ZDJĘCIA)

W czwartek wyemitowano trzeci odcinek najnowszej edycji "Nasz nowy dom". Tym razem Katarzyna Dowbor udała się z pomocą do wsi Kuczki-Wieś, która położona jest niedaleko Radomia. Do liczącej niewiele ponad 200 mieszkańców społeczności należą pani Franciszka i jej wnuk Franciszek. Mama chłopca zostawiła go, gdy był bardzo mały. Początkowo wychowywał go tata, jednak gdy założył nową rodzinę, syn z poprzedniego związku przestał być dla niego priorytetem. Zaniepokojona jego losem i przerażona opowieściami o alkoholu babcia, postanowiła walczyć o prawo do opieki nad wnukiem. Choć sąd zdecydował, że chłopiec u niej zamieszka, panujące w domu kobiety warunki pozostawiały wiele do życzenia. Brakowało tam łazienki i kanalizacji, nie było oddzielnego pokoju dla Franka, podłogi się zapadały, a ściany były wilgotne, bo dach przeciekał.