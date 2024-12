Natalia Kukulska zaciąga się papierosem

W moim przypadku z paleniem okazało się tak, że priorytety spowodowały, iż musiałam o tym zapomnieć. Priorytety, czyli głos. Są osoby, które mogą palić papierosy i w żaden sposób nie wpływa to na brzmienie ich głosu. Czasami niektórzy palą nawet po to, by go sobie zdewastować, i uważają to za efekt pozytywny, w takim sensie, że ma to wpłynąć na charakter głosu, by był bardziej ciekawy, zachrypnięty. U mnie akurat to szkodzi. Było mi o wiele trudniej śpiewać. Jako przyszywana córka profesora Jerzego Wojciechowskiego, który od lat nawoływał w Polsce, żeby nie palić, jestem osobą, która jest temu przeciwna. Zdarza mi się w sytuacjach imprezowych... Nie wiem w zasadzie, dlaczego papieros jest atrybutem luzu i daje takie poczucie: "No to jeszcze ten papieros, taka kropka nad i". To jest złudne i nierozsądne, bo papierosy nie są dobre dla zdrowia. Nie polecam palenia, Natalia Kukulska - powiedziała kilka lat temu w wywiadzie dla Czwórki.