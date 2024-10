Natalia Kukulska opowiedziała o Halloween. Wspomniała też o Święcie Zmarłych: "Kiedy chodziłam na cmentarz, czułam dyskomfort"

Tak. Świętuje to niewłaściwie słowo. Bawimy się tym dniem, eventem. Gdy miałam sześć lat chodziłam do szkoły w Chicago w Stanach Zjednoczonych przez rok. Wyjechałam, bo mój tata miał kontrakt w klubie muzycznym. Ja tam poszłam na rok do szkoły. Z PRL-u dziecko wyjechało, jaki to był szok. Tam pierwszy raz zetknęłam się z Halloween. I to z tym Halloween, który znamy z filmu E.T. Lata 80., czyli najlepiej. Domy przystrojone, zabawa w strachy. To może być fascynujące dla wyobraźni. Cudownie również oswajać strachy. W naszym domu tak to wygląda. Żadnej innej teorii podszytej spiskowej pod tym nie ma - stwierdziła.