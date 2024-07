Natalia Kukulska podbija Nowy Jork z ukochanym i pociechą. Fani komentują: "Córeczka bardzo PODOBNA DO BABCI". Faktycznie? (ZDJĘCIA)

Starsze latorośle Kukulskiej i Dąbrowskiej z impetem wkroczyły w dorosłe życie - Jan poszedł w ślady rodziców i kształci się w Akademii Muzycznej w Katowicach, z kolei Anna wyjechała studiować do Wielkiej Brytanii. Nic dziwnego, że podczas zagranicznych wakacji Natalii i Michałowi towarzyszyła jedynie najmłodsza córka Laura. Rodzinka zrezygnowała z nadmorskich kurortów na rzecz eksplorowania "miasta możliwości", czyli Nowego Jorku . W czwartkowy poranek na instagramowym profilu piosenkarki pojawiła się seria zdjęć z wycieczki do Stanów Zjednoczonych, która zebrała sporo komentarzy.

Cudnie; Piękna z Was para; Nowy Jork jest cudny i pełen możliwości, miło na Was patrzeć; Cudownie; Fenomenalne zdjęcia, piękni Wy; Cudowna rodzina; Najmłodsza córeczka bardzo podobna do babci, pani Mamy Anny; - pisali fani.