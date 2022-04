Natalia Siwiec chwali się domem w Meksyku i oświetleniem w kształcie MOPA. "Jestem zakochana od pierwszego wejrzenia W TEJ LAMPIE" (FOTO)

Między rozwojem duchowym i prawieniem mądrości o benefitach spożywania twardych narkotyków Natalia spełnia się w roli dekoratorki wnętrz , co rusz dodając kolejne detale do tulumskiego gniazdka. Rasowa influencerka regularnie chwali się efektami swojego projektanckiego dzieła, zapraszając obserwatorów do wnętrza meksykańskiej willi.

W kolejnym odcinku oprowadzania po tulumskich czterech ścianach Natalii pojawiło się ujęcie jednego z pokoi, w którym widać oryginalny drewniany stół z krzesłami, jednak to nie on jako pierwszy rzuca się w oczy. Uwagę zdecydowanie przykuwa niekonwencjonalna lampa, kształtem przypominająca... mop do mycia podłóg. Podobieństwo do czyszczącego przyrządu potęgują jasne grube frędzle, ozdabiające wiszący pod sufitem detal.