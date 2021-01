Natalia Siwiec długo nie wytrzymała i poleciała do Tulum... (ZDJĘCIA)

W listopadzie mocno przytłoczona pochmurną pogodą i napięciami politycznymi w naszym kraju 37-latka uciekła od "złej energii" i wybrała się do ukochanego Tulum. Na miejscu "modelkę" odwiedziła nawet bezrobotna eks-gwiazda TVP Marcelina Zawadzka , z którą "miss Euro 2012" w najlepsze zaznawała uciech, taplając się w basenie i opalając się topless.

Choć od ostatniego wyjazdu do Meksyku minęły zaledwie dwa miesiące, Natalia Siwiec nie potrafiła sobie odmówić kolejnego egzotycznego urlopu i już zdążyła wrócić do ukochanej miejscowości gwiazd położonej na półwyspie Jukatan. W daleką pordróż Natalia i jej małżonek Mariusz Raduszewski zabrali ze sobą małą Mię , a także syna biznesmena z pierwszego małżeństwa, Mateusza .

Jako że celebrycka para wręcz uwielbia obnosić się swoim "światowym" życiem, na profilu Raduszewskiego nie mogło zabraknąć wyczerpującej relacji z pierwszego dnia w nadmorskim kurorcie. Szczęśliwa rodzinka zaczęła poranek od wybrania się do jednej z tamtejszych restauracji, gdzie raczyli się lokalnymi specjałami. Mariusz nie omieszkał udokumentować imponującego dania, które zajadała ich trzyletnia pociecha.

Mia, co ty zamówiłaś. Ale to wygląda - ekscytował się. Czy to moje acai?