Natalia Siwiec pozuje w płaszczu ze skóry jagnięcia za 6,5 TYSIĄCA. Internauci: "ŻAŁOSNE! Nie jesz mięsa, a promujesz produkty ze skóry!"

Po pierwsze, jestem pescowegetarianką i nie noszę futer :) Zwracam też uwagę na to, czy kosmetyki są cruelty free i to jedyne deklaracje, które komunikowałam. Produkty uboczne jedzenia mięsa nadal noszę (może oczywiście się to zmienić), czyli np. buty skórzane, płaszcze, torebki czy kurtki. Można to każdego dnia zauważyć na moim IG - wyznała Natalka.