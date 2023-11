Natalia Szroeder i jej NOGI DO NIEBA zachwycają na premierze bajki Disneya! Zjawiskowa? (ZDJĘCIA)

Kto jak kto, ale Natalia Szroeder doskonale wie, jak wykorzystać atuty swojej zdumiewającej urody, aby ściągnąć na siebie spojrzenia. Piosenkarka oczywiście musiała pojawić się we wtorek na polskiej premierze filmu Życzenie wytwórni Disneya, jako że nagrała do niego piosenkę To, co w sercu masz. Gdy tylko weszła na niebieski dywan, stało się jasne, kto tym razem otrzyma tytuł najlepiej ubranej.