Natalia Szroeder pokazała mamę, a ona pokazała kolację z Igą Lis i Taco (ZDJĘCIA)

Natalii Szroeder - mimo posiadania wszelkich predyspozycji do bycia topową gwiazdą - chyba nie interesuje "bywanie" za wszelką cenę. Za to na pewno jest zdeterminowana oraz lubi podkreślać, że jednak ma w sobie "star quality" i że nie pokazała jeszcze polskiej publiczności wszystkiego, na co ją stać.