Natalie Portman w kostiumie kąpielowym

W pewnym momencie pojawiły się spekulacje, że Portman zdecydowała się dać swojemu ukochanemu drugą szansę, jednak rzeczywistość okazała się inna. Aktorka postanowiła w tajemnicy przed mediami złożyć pozew rozwodowy . Ostatecznie ich małżeństwo przeszło do historii.

43-letnia Natalie Portman czerpie radość z bycia singielką. Choć kilka miesięcy temu pojawiły się plotki łączące ją z Paulem Mescalem i Gadem Elmalehem , wydaje się, że nie miały one większego znaczenia. Od kilku dni aktorka odpoczywa z rodziną na St. Barts – ulubionym miejscu wypoczynku wielu celebrytów. Większość czasu spędza na plaży, relaksując się w promieniach słońca.

Na najnowszych zdjęciach paparazzi możemy podziwiać jej nienaganną sylwetkę podczas wchodzenia do wody. Gwiazda ponownie wybrała czarny kostium kąpielowy i ogromne okulary do nurkowania, by oddawać się relaksowi. Idealny urlop?