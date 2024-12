Przyodziana w czarne bikini Natalie Portman plażuje na St. Barts. Życie singielki jej służy?

Choć swego czasu plotkowano o tym, że Natalie Portman dała niewiernemu partnerowi drugą szansę, ostatecznie okazało się, że w tajemnicy przed mediami złożyła pozew o rozwód , a wkrótce ich małżeństwo przeszło do historii.

Dziś 43-latka cieszy się życiem singielki. Co prawda parę miesięcy temu łączono ją m.in. z Paulem Mescalem czy Gadem Elmalehem, wszystko wskazuje na to, że nie było to nic poważnego.