Natalie Portman "przyłapana" na randce. Towarzyszył jej starszy o 10 lat aktor (ZDJĘCIA)

Natalie Portman przez długi czas dzielnie znosiła rozstanie z mężem Benjaminem Millepiedem . Pochodzący z Francji tancerz dopuścił się skoku w bok z młodszą o prawie połowę od niego aktywistką klimatyczną. Pół roku temu małżeństwo pary, która poznała się podczas wspólnej pracy na planie "Czarnego łabędzia", oficjalnie przeszło do historii. Rodzice dwójki dzieci zawarli porozumienie w kwestii opieki nad nimi.

Jeszcze niedawno aktorka trafiła na okładki kolorowych magazynów za sprawą jej prywatnego spotkania z 28-letnim Paulem Mescalem, którego już wkrótce zobaczymy w kontynuacji kultowego "Gladiatora". Okazało się jednak, że tych dwoje łączą jedynie przyjacielskie relacje, a ich wspólny wypad do baru nie był podszyty żadnym romansem. Dla miłośników Natalie Portman był to jednak wyraźny sygnał, że ich idolka znów zaczęła wychodzić do ludzi i cieszyć się życiem.