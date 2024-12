Smutna (?) Natalie Portman pluska się w oceanie. 43-latka zrezygnowała z makijażu

Po otrzymaniu rozwodu aktorka rzuciła się w wir randkowania. Najpierw Amerykankę widziano z młodszym od niej o 14 lat irlandzkim aktorem, Paulem Mezcalem, podczas wspólnego wypadu na miasto. Niedługo później Portman znowu dała się sfotografować podczas spotkania z kolegą po fachu - tym razem było to starszy od niej o dekadę Francuz Gad Elmaleh. Po zjedzeniu wspólnej kolacji Natalie i Gad udali się do klubu nocnego Raspoutine. Według relacji fotoreporterów, bawili się w najlepsze do 3 w nocy. Następnie aktorka samotnie dotarła do swojego paryskiego lokum.