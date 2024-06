Natalie Portman niedawno się rozwiodła. Teraz przyłapano ją w towarzystwie 28-LETNIEGO AKTORA. Coś jest na rzeczy? (ZDJĘCIA)

wykład 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Widzieliśmy to milion razy. Pozwólcie, że wyłożę. Jeśli stary facet wiąże się z młodą laską. Dla niego to jest prestiż posiadania świeżego ładnego ciała. Dla niej to pieniądze, zwłaszcza jeżeli uda się go namówić na potomstwo i alimenty na dzieci w razie rozwodu. Ale jest problem. Bo jeśli taki stary facet będzie długowieczny, a dziewczyna w między czasie się zestarzeje, to facet zawsze może ją rzucić dla jeszcze młodszego ciała. A jeśli i ta nowa da mu potomstwo, to zacznie się już wojna o spadek. Teraz w drugą stronę. Jeśli starsza kobieta wiąże się z młodszym. Wiąże się z nim po to żeby przeżywać drugą młodość. Przeżyć powrót szczeniackiego zauroczenia i seks z młodym atrakcyjnym ciałem. Chłopak wiąże się ze starszą kobietą dla przygody, dla smaczku, czasem też dla pieniędzy, jeśli sam ich nie ma, a kobieta jest majętna. Ta relacja nigdy nie wyjdzie. Bo kobieta w wieku menopauzalnym prędzej czy później zawsze pójdzie w odstawkę kiedy młody mężczyzna zapragnie mieć swoje biologiczne potomstwo. Wtedy rzuca starą i bierze sobie młodą. Taka jest prawda o tego typu związkach.