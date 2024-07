RZADKI WIDOK: Natalie Portman prezentuje SMUKŁĄ FIGURĘ na wczasach. Paparazzi sfotografowali ją w stroju kąpielowym na Mykonos (FOTO)

W ostatnim czasie o jej życiu sporo mówiło się w kontekście prywatnym. Szczególnie że 43-latka otrząsnęła się po zakończeniu swojego małżeństwa i zaczęła chodzić na randki, co oczywiście nie umknęło uwadze paparazzi. Fotografie Natalie Portman z wieczornego spotkania z gwiazdorem francuskiego kina pozostawiły wiele niedopowiedzeń. Wygląda jednak na to, że aktorka po ostatnim nowojorskim pokazie swojego nowego serialu znów pokusiła się zawitać do Europy. Tym razem na małe wczasy.