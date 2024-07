Natasza Urbańska komentuje plotki o ROZPADZIE związku z Januszem Józefowiczem. Wspomniała o ZAMIESZANIU: "No i poszło"

Choć wciąż nie do końca rozumiemy, co autorka miała na myśli, wielu obserwatorów kariery 46-latki zwróciło uwagę na jej nieukrywaną chęć wypromowania utworu "Shed A Light". W niedzielny poranek zaprezentowała go na scenie programu "Dzień Dobry Wakacje" . Jednocześnie po raz pierwszy zdradziła, co dzieje się obecnie w jej życiu rodzinnym .

Natasza Urbańska ujawnia prawdę na temat rozstania z mężem

Ja byłam podczas tego spektaklu. Nic takiego nie usłyszałam. To było wręcz na odwrót, bo mój mąż też zaczął sobie żartować z tego, co się dzieje w mediach na nasz temat. Ktoś z widowni zapytał: "A czy to jest pana żona?". Mówi: "Gdyby sięgnąć informacji w mediach, to już rozstaliśmy się jakiś czas temu". I ktoś to złapał, może chciał tak to wykorzystać, żeby było zamieszanie, no i poszło - wytłumaczyła goszcząca w programie piosenkarka.