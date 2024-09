Natasza Urbańska prezentuje na ściance mokry "look" i świeci wyrzeźbionym brzuchem

Urbańska to cyrkówka,nic sobą nie reprezentuje.Zadnegi filmu czy tam serialu nikt z nią nie zna,żadnej swojej piosenki przez tyle lat nie zaśpiewała.Majac męża tak znanego w Polsce ,a ona drewno,jedynie tylko w metrze wywija nogami.Jest około 50 i gdyby nie była jego żona ,to by ją już dawno wyrzucił z metra.Bo ona na metro jest za stara.Gorniak jest tylko parę lat starsza a kobieta jest znana w Polsce i nie tylko,pięknie śpiewa i kobieta zawsze sama się utrzymuje,nigdy nie miała sponsora.A Urbańską zawsze utrzymuje Józefowicz.Gdyby nie Józefowicz to ona sama by nawet na chleb nie zarobiła.Oto cała prawda o Urbanskiej