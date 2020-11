Natchniona Edyta Górniak pozdrawia fanów z kocyka w 48. urodziny: "Dziękuję za WASZE PRZEBUDZENIE"

"Ostatni live" Edyty Górniak odbił się szerokim echem w mediach. Rozważania piosenkarki o pandemii koronawirusa, a nawet przepowiednie inwazji cyborgów otwarcie skrytykowali już m.in. Fiolka Najdenowicz oraz Magda Gessler . Co ciekawe, ostatnio poglądy Edzi poparła za to jej koleżanka po fachu, Gosia Andrzejewicz.

W sobotę na instagramowym profilu Górniak pojawił się kolejny wpis - tym razem jednak nie był on poświęcony teoriom spiskowym. 14 listopada wokalistka obchodzi bowiem 48. urodziny, co postanowiła uczcić, publicznie dziękując Opatrzności oraz swoim fanom.

Możecie wszystko - jeśli w to uwierzycie. Moim marzeniem na urodziny jest, aby każdy z Was napisał, za co kocha siebie. Jesteście zawsze w moim sercu. Do zobaczenia - zakończyła Edi.