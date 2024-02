Naturalna Angelina Jolie z ODMIENIONĄ fryzurą "przyłapana" na ulicach Nowego Jorku. Udana metamorfoza? (ZDJĘCIA)

Dorota Szelag... 22 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Pudel ma jakas obsesje na punkcie Szelagowskiej? Przeciez to nawet nie jest jakas specjalnie popularna prezenterka, ze non stop o niej piszecie. Z Holecka juz troche wyhamowali, ale co zrobila, czy co powiedziala Szelagowska to chleb powszedni. Bez Pudla zapomnialabym o jej istnieniu calkowicie.