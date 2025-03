Naturalna Anna Mucha pędzi do warzywniaka i ucina sobie pogawędkę z nieznajomym. Sympatycznie?

Anna Mucha od lat jest uznawana za ikonę kobiecości i seksapilu, co zawdzięcza swoim stylizacjom - zarówno tym prezentowanym w mediach społecznościowych, jak i na rozmaitych wydarzeniach. Niedawno przyciągnęła uwagę podczas prezentacji wiosennej ramówki Telewizji Polskiej , gdzie zaprezentowała się w eleganckiej czarnej spódnicy sięgającej za kolano oraz intensywnie czerwonym żakiecie z baskinką , głębokim dekoltem i odkrytymi ramionami. Całość uzupełniły czarne rękawiczki, starannie ułożone fale oraz wyrazisty makijaż, w którym dominował akcent na usta.

Na co dzień Anna Mucha stawia na naturalny wygląd i wybiera bardziej komfortowe stylizacje. W przeciwieństwie do wielu gwiazd nie maskuje siwych włosów ani nie stosuje mocnego makijażu, by ukryć drobne niedoskonałości. W takim wydaniu mogliśmy ją zobaczyć podczas zakupów czy spaceru z dziećmi.