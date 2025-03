Anna Mucha wspomina paryskie ciastka za 500 złotych: "Przykre doświadczenie. Ja żyję po to, ŻEBY JEŚĆ"

Podczas czwartkowej imprezy ramówkowej TVP Mucha zgodziła się opowiedzieć co nie co o nieudanej wyprawie do kultowej paryskiej cukierni, a także sowich odczuciach względem kondycji gastronomii w Polsce.

To było dla mnie przykre doświadczenie - przyznała. Mam priorytety, ja żyję po to, żeby jeść. Jest wiele osób, które chciałoby polecieć do Paryża, spełniać swoje marenie, jedząc to słynne instagramowe ciastko. Nie dość, że kosztowało 100 złotych, łącznie zapłaciliśmy 500 za wszystko. To jeszcze do tego wszystkiego było to rozczarowanie.