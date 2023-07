Naturalna i wyraźnie OBOLAŁA Jennifer Aniston wychodzi z zajęć pilatesu. Forma 54-letniej aktorki imponuje? (ZDJĘCIA)

zwykła obywat... 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 14 Odpowiedz

No i co z tego? sylwetka sylwetką, twarz twarzą ale organizmu nie oszukasz, to że zrobiła sobie twarz 30 latki nie znaczy, że organizm to zaakceptował, dalej jej organizm ma 54 lata. P.S. ja mam 69 lat i wyglądam lepiej od dniej, bez przerzucania kilogramów bez operacji plastycznych