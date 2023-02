Anna Kalczyńska i Mateusz Hładki... WYPISUJĄ NA INSTAGRAMIE DO JENNIFER ANISTON! "Jako prowadząca "morning show" w Polsce..."

Miłość fana 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Kumpel z pracy mojego brata, Hiszpan, facet po 30tce, napisał na Twitterze do Alicji Silverstone ( dla młodych: to taka trochę przebrzmiała gwiazdka z dawnych teledysków Aerosmith i paru komedii). Jak mu odpisała to przez 3 dni wszystkim się chwalił podekscytowany jak dzieciak.🥳 Trochę to śmieszne, trochę rozczulające. 🤭😁