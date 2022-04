Naturalna Izabela Janachowska z torebką za 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH dokazuje w Sopocie w asyście syna, niani i koleżanki (ZDJĘCIA)

Biedronka221 29 min. temu zgłoś do moderacji 28 1 Odpowiedz

Ja rozumiem, że ludzie są bogaci i mogą wydawać na co chcą. Nie rozumiem jednak po co istnieją torebki za 30 tysięcy. Po co? W czym są lepsze? Jeszcze nawet za 3 tysiące bym mogła zrozumieć (skoro ktoś chce, to spoko) ale za 30? Jaki tu sens? Tylko lans i próżność.