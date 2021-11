Izabela Janachowska w bikini Gucci za ponad 2 tysiące złotych dokazuje na "światowych" wczasach w Dubaju (FOTO)

ada 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

odnosze nieodparte wrazenie ze ta gwiazdka nie grzeszy intelektem. udowodniła to pytając jednego ze zwyciezców tanca z gwiazdami o to zrobił z kasa. on wyszedł z tego z klasa a ona na głupia. dała d... staremu dziadowi i próbuje udowodnic ze to miłosc a nie kasa misiu kasa