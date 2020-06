Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski

Pandemia koronawirusa wyjątkowo dała się we znaki Julii Wieniawie . Ambitna celebrytka zmuszona była odłożyć w czasie wszystkie swoje zobowiązania zawodowe, w tym występy w Tańcu z gwiazdami, gdzie jej gaża za odcinek sięgała zawrotnej sumy 30 tysięcy złotych .

Gdy rząd w końcu załagodził obostrzenia, życie aktorki powoli zaczęło wracać do normy: gwiazdka powróciła już do pracy na planie i znów może pozwalać sobie na spotkania z przyjaciółmi. Kilka dni temu Wieniawa widziana było w gronie znajomych na placu Zbawiciela, żeby dzień później odwiedzić swojego kolegę, Macieja Musiałowskiego , z którym w najlepsze sączyła wino i grała w karty.

Wygląda na to, że przyjaźń z aktorem znanym z filmu Sala Samobójców. Hejter przybrała ostatnio na sile, o czym świadczyć może niedawny wypad na pizzę. Ostatnio Julka i Maciek podjechali kabrioletem Musiałowskiego pod jeden z modnych lokali na Saskiej Kępie, gdzie zaopatrzyli się we włoski przysmak, po czym skierowali się do jego domu. Tego dnia warszawianka miała na sobie biały t-shirt, skórzaną kurtkę, jeansy i trampki. Wisienką na torcie była torebka Jacquemus za około 3 tysiące złotych.