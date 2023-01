Naturalna Katarzyna Figura przechadza się po Gdyni w towarzystwie przyjaciółki (ZDJĘCIA)

Anika 55 min. temu zgłoś do moderacji 119 6 Odpowiedz

Chciałam się zwrócić do kobiet które są w podobnej sytuacji jak Pani Kasia kiedyś. Nie bójcie się ! Wasi oprawcy najbardziej obawiają się waszej odwagi i mówcie ludziom co was spotkało. Nie wstydźcie się to co was spotkało nie jest wasza wina a ewentualny wstyd oprawcy może uratować was i wasze dzieci. Bądźcie silne !!!! Przytulam was mocno