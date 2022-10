Naturalna Katarzyna Warnke spaceruje po Warszawie i odwiedza Akademię Teatralną (ZDJĘCIA)

Życie prywatne Katarzyny Warnke znalazło się ostatnio w samym centrum medialnego zainteresowania. W ubiegłym tygodniu aktorka i jej mąż Piotr Stramowski ogłosili, że ich związek przeszedł do historii. Aktorzy byli parą przez przeszło osiem lat i uchodzili za jeden z najbardziej zgranych duetów polskiego show biznesu. Póki co wszystko wskazuje na to, że małżonkom zależy na uniknięciu medialnych dramatów i publicznego prania brudów. Od czasu wydania wspólnego oświadczenia oboje konsekwentnie milczą na temat rozstania i ponoć zdążyli już dogadać się w kwestii podziału opieki nad córką.