Otoczony wianuszkiem PIĘKNYCH PAŃ Piotr Stramowski odpoczywa po pracy na planie "Pokusy" (FOTO)

Aldona 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 18 Odpowiedz

Przecież to prosty ... uchacz jest. Nie ma to jak z krzyżęm na piersi pojechać na ...iwki do Francji i jeszcze z nimi pozować. Następny po Cichopek. Może jak Kurzajewski się znudzi, to i ją sobie wrzuci na warsztat. Będą mogli uprawiać katolicką hipokryzję. A tak z drugiej strony widać, że gościu ostro dostał w ego i teraz lata z panienkami przed paparazzi, żeby wszytkim udowodnić jaki jest happy . To tylko znaczy, że zabolało jak go Warnkowa pogoniła.