Naturalna Kourtney Kardashian wcina wegańskie sushi z Travisem Barkerem (ZDJĘCIA)

Kourtney Kardashian niewątpliwie jest przyzwyczajona do życia na świeczniku. Celebrytka i jej krewni od przeszło dwóch dekad dokumentują codzienne perypetie za pomocą telewizyjnych kamer i prężnie działają w mediach społecznościowych - przy okazji zarabiając na tym krocie. Sama Kourtney regularnie dzieli się z 219 mln obserwatorów prywatnymi fotografiami, zwłaszcza zdjęciami w towarzystwie ukochanego, Travisa Barkera. Nie jest tajemnicą, że celebrytka i muzyk wyjątkowo chętnie publicznie obnoszą się ze swoim uczuciem i nawet po trzech (!) ślubach wciąż nierzadko zachowują się jak para nastolatków. Ich poczynania niezmiennie wzbudzają zaś zainteresowanie zarówno tabloidów, jak i fotoreporterów.

Ostatnio paparazzi po raz kolejny przyłapali Kourtney i Travisa podczas wspólnego wypadu na miasto. We wtorkowy wieczór małżonkowie wybrali się na późną kolację do restauracji w miejscowości Thousand Oaks, położonej nieopodal Los Angeles. Para odwiedziła lokal serwujący wegańskie sushi i na miejscu skosztowała tamtejszych specjałów. Kardashian oraz jej mąż usadowili się przy barze i beztrosko pałaszowali zamówione dania. Choć zazwyczaj Kourt i Travis chętnie wymieniają czułości w miejscach publicznych, tym razem ograniczyli się jednak do zwyczajnej pogawędki. Celebrytka okazjonalnie zerkała także na smartfona.