Naturalna Małgorzata Foremniak w spodniach od piżamy (?) człapie do auta z naręczami papieru toaletowego (ZDJĘCIA)

Małgorzata Foremniak bynajmniej nie może narzekać na brak ofert pracy. Aktorka regularnie pojawia się w filmach i serialach (w tym roku zagrała w netlfliksowym "Sexify" oraz "Krwi", która będzie miała niebawem swoja premierę), a ponadto występuje jeszcze na deskach teatru. 56-latce odpadł za to program "Mam talent!", gdzie obok Agnieszki Chylińskiej pełniła rolę jurorki od 2008 roku, który władze TVN niespodziewanie postanowiły zdjąć z anteny.

Kilka dni temu celebrytka znów musiała wybrać się na miasto i załatwić prozaiczne sprawunki. Najpierw Foremniak skierowała się do warzywniaka, gdzie sprawiła sobie łubiankę truskawek. Potem przyszła pora na drogerię i zakup artykułów gospodarczych. Po dłuższej chwili buszowania Małgorzata opuściła sklep z naręczem siatek z detergentami oraz zapasem papieru toaletowego i poczłapała do swojego volvo. Tego dnia celebrytka ewidentnie nie była w nastroju na strojenie się, na co wskazywać może jej mało zobowiązująca stylizacja: 56-latka miała na sobie t-shirt z Myszką Miki oraz pasiaste spodnie przywodzące na myśl piżamę.