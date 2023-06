Naturalna Małgorzata Rozenek popija kawę i paraduje po mieście z torbą Gucci (ZDJĘCIA)

FIKSUM DYRDUM 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Naprawdę nie chodzi o wiek Majdankowej, o nagonkę, o dyskryminację osób starszych niż 40, 50 lat. Na polskich i światowych ulicach widać tysiące pań w tym wieku, które ubierają się i zachowują NORMALNIE! Problem starszawej „Gosi” jest taki, że ona bez sensu usiłuje robić z siebie krzyżówkę Fizi Pończoszniczki, pomieszanej z wyglądem sexi 15, 16-latek i dodatkiem pań, które znane są z erotycznych usług w wielu miastach, a to wszystko zwieńczone nieustannym małpowaniem poprzedniej żony jej obecnego, trzeciego męża, niespecjalnie znanej z delikatności i dobrego smaku. Całość „stylu” Majdankowej to pomieszanie z poplątaniem, eksponowanie seksowności (której brak), widok żałosny, wywołujący u normalnych ludzi uczucie litości. Najgorsze jest to, że ona cały czas myśli, iż jest obiektem westchnień mężczyzn i zazdrości kobiet! Za kilka lat sfiksuje do końca i marnie skończy…