Naturalna Małgorzata Socha buszuje po warszawskich butikach z torbą Chanel na ramieniu (ZDJĘCIA)

Małgorzata Socha przyłapana na zakupach. Tak aktorka buszowała po warszawskich butikach

Podczas wypadu na "shopping" Socha nie odmówiła sobie przymierzenia kilku produktów. Wygląda też na to, że wyprawa do warszawskich butików okazała się dla celebrytki całkiem udana. Z jednego z luksusowych sklepów odzieżowych Socha wyszła uzbrojona w niewielką torbę z zakupami, podobnie było też w przypadku innego z odwiedzonych przez nią lokali. Aktorka po mieście przechadzała się w towarzystwie obładowanej torbami znajomej. Po skończonych zakupach panie pomaszerowały w kierunku czarnego mercedesa, a następnie zajęły się pakowaniem nowych nabytków do bagażnika. U towarzyszki Sochy można było dostrzec torby z logo Łukasza Jemioła oraz marki Bizuu. Nie wiadomo jednak, czy należały one do aktorki.