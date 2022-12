Małgorzata Socha zabrała dzieci do Laponii! "W odwiedzinach u ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA" (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna Małgorzata Socha starała się raczej chronić wizerunki swoich dzieci przed światem. Choć aktorce zdarzało się zamieszczać w sieci zdjęcia w towarzystwie trójki pociech, na ogół twarze Basi, Zosi i Stasia pozostawały zasłonięte przed widokiem publicznym. W ostatnim czasie celebrytka zmieniła jednak nieco podejście i dziś zdaje się coraz chętniej pokazywać potomstwo światu - i to nie tylko za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Małgorzata Socha zabrała dzieci do Laponii

Początkowo Małgosia nie zdradziła fanom, gdzie dokładnie postanowiła wybrać się wraz z najbliższymi. Internauci dość szybko zgadli jednak, że celebrytka zdecydowała się wyruszyć do mroźnej Laponii, regionu Finlandii znanego na całym świecie jako kraina świętego Mikołaja.

To się nie dzieje. Jedziemy do świętego Mikołaja. Zaraz startujemy, mamy godzinę 6:35 - relacjonowała z samolotu.

Socha nie zapomniała także zameldować się fanom już po przybyciu do Laponii. Celebrytka nie zapomniała rzecz jasna zabrać pociech do domu świętego Mikołaja. Niestety kolejka na spotkanie z rozdającym prezenty brodaczem była na tyle duża, że najmłodszy potomek aktorki uciął sobie drzemkę.

Najważniejszy moment, kolejka do świętego Mikołaja. I co? Stachu zasnął. Poszło, mam nadzieję, że obudzi się we właściwym momencie - relacjonowała, oczekując na spotkanie z Mikołajem.