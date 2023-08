Naturalna Monika Richardson prezentuje BOGATĄ MIMIKĘ na lunchu z córką (ZDJĘCIA)

Monika Richardson ma za sobą trzy małżeństwa. Jej pierwszym mężem był amerykański dziennikarz i podróżnik, Will Richardson, po którym dziennikarka do dziś nosi nazwisko. Rok po ich rozwodzie Monika poślubiła szkockiego pilota, Jamiego Malcolma, jednak to małżeństwo również nie przetrwało. Następną wielką miłością Moniki był Zbigniew Zamachowski, za którego wyszła w 2014 roku. Jak skończyła się ta historia, wszyscy wiemy.