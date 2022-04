Nergal pozuje wystylizowany na Bruce'a Willisa i KPI z jego choroby: "Wuce Brullis" (FOTO)

We wtorek Adam Darski pochwalił się fanom wiosenną metamorfozą. Muzyk postanowił zgolić głowę na zero i nie zapomniał zaprezentować fryzury, publikując na Instagramie zdjęcie w nowej odsłonie. Do fotografii lider Behemotha dołączył krótki wpis, w którym nawiązał nie tylko do słynnej łysiny Bruce'a Willisa, lecz również do jego ujawnionych niedawno problemów zdrowotnych...