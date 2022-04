Organizatorzy Złotych Malin WYCOFALI nagrodę dla Bruce'a Willisa!

Podczas gdy fani Bruce'a Willisa ubolewali nad końcem jego kariery, sprawę postanowili również skomentować organizatorzy Złotych Malin. Kapituła niechlubnych statuetek opublikowała na Twitterze specjalny wpis, w którym przekazała gwiazdorowi wyrazy współczucia z powodu diagnozy - jednocześnie twierdząc, że ten "chciał zejść ze sceny z hukiem w 2021 roku". Wspomniany post wywołał niemałe oburzenie wśród internautów. Przy okazji nominacji do tegorocznych anty-Oscarów stworzono bowiem osobną kategorię dla najgorszego filmowego występu Willisa w 2021 roku, w której nominowano go do statuetki aż osiem razy...