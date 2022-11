Nie tylko Maja Ostaszewska. Te gwiazdy też wolą żyć bez ślubu: Kinga Rusin, Magdalena Boczarska i inne (ZDJĘCIA)

LOLOLO 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

One są bogate więc to jest zupełnie inna sytuacja. Zwykła polska Kaśka czy Beata ma pracę za 2,3 tysiące. Jak pojawi się dziecko to jest ono w większości na jej głowie. Gacie faceta do prania, gotowanie, spacerki, nieprzespane noce, choroby. 90% na głowie kobiety, a zarobku wcale przez kilka lat, potem do żadnej wymagającej pracy się takiej kobiety nie weźmie bo ciągle zwolnienia bo dziecko ma to czy tamto. Kobiety, myślcie rozsądnie. Najpierw ślub, potem dzieci. Zostajesz w domu? Super, ale połowa zarobionego majątku ma być Twoja, bo jesteś matką i utrzymujesz całą rodzinę pod względem organizacyjnym, rodzisz i wychowujesz dzieci. Ja jestem żoną i mam dzieci, wiem co mówię. Mój mąż jest porządnym facetem, ALE kto wie co będzie. Ten papierek jest dla kobiety i nie dajcie sobie wmówić, że bez niego będzie tak samo albo nawet lepiej (XD) Nie, on daje tylko plusy kobiecie ( chyba że to kobieta dużo więcej zarabia czy zdradza, wyjątek potwierdza regułę). Taka Gabryśka naogląda się celebrytek i wydaje jej się, że też tak może, będzie niezależna i wolna. No nie, nie, nie, życie to życie.