Niestrudzony Antoni Królikowski wyciska z siebie siódme poty na orbitreku. Trenuje kondycję przed sądową batalią? (ZDJĘCIA)

Ramona 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Tego to akurat Antek nie musi się wstydzić. Ja tu nie widzę nękania, bo akurat to dobry PR. Ja życzę Antkowi dobrze, ale to co chłop wyprawia, to głowa mała. Więcej pracy na siłowni i bieżni, a mniej ataków na Insta na żonę.