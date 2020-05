Nieugięta Julia Wróblewska drąży temat "koronasceptycznej" Edyty Górniak: "To, co mówi, to totalne KOCOPOŁY"

Kukiel 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Górniak , co nie była Ewą śpiewając do kotleta w Londynie i koncertowo spieprzyła nasz hymn ...i to by było na tyle sukcesów. Brak sukcesów z chwilą gdy zabrakło wpływowych partnerów łóżkowych. Nie nagrywa , nie koncertuje ale celebruje samą siebie. Ego tak wielkie ,że sama nie jest w stanie dosięgnąć .Przeciętna piosenkareczna cygańskiej krwi ,która nie sięga poziomu wielu polskich artystów. Pragnienie bycia damą damy z niej nie czyni. Gdyby nie social media wszyscy by o niej zapomnieli a tak Edzia dba o ustawki i punktualnie się na nich stawia. Co do Wróblewskiej ...dziecko kina i TVP2 bez specjalnego potencjału podobnie jak M.Wierzbicka ale skoro taki dzieciak widzi jaka Edzia jest to już nie dobrze...no przynajmniej dla Edzi.