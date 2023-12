Nieustraszona Kinga Rusin O KULACH buszuje po sklepie z torebką za 7 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Znana z aktywności fizycznej i zamiłowania do dalekich podróży gwiazda telewizyjna nie mogła oczywiście usiedzieć w jednym miejscu. Już po tygodniu od przeprowadzenia zabiegu, wyruszyła ze stabilizatorem na nodze na Marsz Miliona Serc. To jednak był dopiero początek jej wyjść na świeże powietrze.

52-latka wykorzystuje nadmiar wolnego czasu, by trochę pobuszować po sklepach. Kuśtykająca Rusin przeważnie kieruje swoje kroki do galerii handlowych i modnych butików. Tym razem jednak udała się do sklepu spożywczego oferującego świeże wypieki, wina, sery i dania gotowe. Nie wiadomo rzecz jasna, w co zaopatrzyła się przymusowo urlopująca globtroterka. Uwaga fotoreporterów skupiona była nie na asortymencie delikatesów, lecz na jednym z jej modnych dodatków.