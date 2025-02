Niewyraźny Daniel Martyniuk próbuje śpiewać pod kasynem w Las Vegas. Internauci są zaniepokojeni, a on przekonuje: "To gra aktorska"

Daniel Martyniuk przez kilka ostatnich tygodni zupełnie nie dawał o sobie znać. Jak możecie się domyślać, była to jedynie cisza przed burzą. Kontrowersyjny 35-latek dotarł aż do Stanów Zjednoczonych, tradycyjnie już sięgając po telefon w najmniej odpowiednim momencie. Tym razem na szczęście obyło się bez obelżywych słów w kierunku swojego ojca .

Zmęczony Daniel Martyniuk nagrał się internautom

Młody Martyniuk zupełnie nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów. Tworząc nowe wideo, tym razem próbował udowodnić swe wokalne "umiejętności", starając się nadążać za pobrzmiewającym w tle hitem Tiny Turner "What's Love Got to Do with It". Nie dość, że nie udało mu się osiągnąć tego celu, to jeszcze zapewnił sobie multum negatywnych komentarzy. Internauci zarzucają mu nie nieodpowiedzialne zachowanie, ale również brak zainteresowania ciężarną żoną.