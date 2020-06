Nowa piosenka Roksany Węgiel to PLAGIAT hitu Dua Lipy? Fani nie mają wątpliwości: "Jak można iść na TAKĄ ŁATWIZNĘ?!"

Calin 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

To przeciez nie ich wina, a wina producentow i wydawcy. Przeciez Roksana nie produkuje muzyki tylko spiewa pod to co jej dzadza. A to ze polscy producenci muzyczni to ksera to od zawsze wiadomo. Nawet Donatan nic wlasnego nie wymyslil tylko tak jak Scott Storch dodal bliskowschodnie elemnty do amerykanskich bitow tak on po 10 latach wpadl zeby slowianski folk dodac do bitow a teraz wielki wynalazca ;D