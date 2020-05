Obecna dziewczyna Antka Królikowskiego przyjaźni się z jego byłą dziewczyną, która urodziła dziecko jego bratu (FOTO)

Antek Królikowski po bolesnym zerwaniu z Julią Wieniawą odnalazł szczęście u boku tajemniczej Katarzyny . Aktor od kilku miesięcy zamieszcza romantyczne zdjęcia z partnerką, która zdążyła już wkupić się w łaski rodziny celebryty. Jak donoszą tabloidy, Kasia świetnie dogaduje się z mamą Antka, Małgorzatą Ostrowską-Królikowską . Okazuje się, że nawiązała też przyjacielską relację z Joanną Jarmołowicz , co wcale nie było takie oczywiste... W końcu Joanna to była dziewczyna Antka, a obecnie partnerka jego młodszego brata, Jana Królikowskiego . Nadążacie?

"U nas miło" - napisała, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Fotkę skomentowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, pisząc: "Moje śliczne dziewczynki"

Panie na pewno miały sporo tematów do rozmowy. Jarmułowicz jest świeżo upieczoną mamą małego Józefa i wnioskując po jej wpisach w sieci, świetnie odnajduje się w tej roli, dzielnie aspirując do miana "instamatki". Kto wie, może nawet zainspiruje Antka i Katarzynę, by powiększyli klan Królikowskich?