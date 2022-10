Obładowana torbami za KILKANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH Małgorzata Rozenek przebiera się u fryzjera (ZDJĘCIA)

Przy tym wszystkim Gosia nie zapomina o tym, by zawsze prezentować się perfekcyjnie. Regularnie bywa więc w miejscach, w których może zrobić się na bóstwo. Podobnie było w sobotę, gdy to "przyłapano" ją podczas wyprawy do jednego ze stołecznych fryzjerów. Udająca się do salonu Rozenek miała na sobie wygodną stylizację, na którą składały się białe dresy, beżowy, oversizowy sweter oraz miękkie botki. Przez ramię przewieszone miała zaś dwie torby luksusowych marek: Louis Vuitton za prawie 13 tysięcy złotych oraz warty prawie cztery tysiące złotych jeden z modeli od Elisabetty Franchi.