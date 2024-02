Obolała Monika Richardson opuszcza gabinet dentystyczny u boku NOWEGO UKOCHANEGO (ZDJĘCIA)

W maju ubiegłego roku Monika Richardson poinformowała fanów, że do historii przeszedł jej związek z Konradem Wojterkowskim. Po dwóch wspólnych latach okazało się jednak, że więcej ich dzieli niż łączy. We wspólnym oświadczeniu dziennikarka i biznesmen wyjaśnili, że powodem rozstania było między innymi to, że są życiowo "poorani". Były już partner Richardson przyznał, że kością niezgody miały być również jego problemy finansowe.