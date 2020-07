Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spacerują po Wilanowie (ZDJĘCIA)

Od momentu narodzin Henryka Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wpadli w wir rodzicielskich (oraz marketingowych) obowiązków. Jakby sprawowanie całodobowej opieki nad brzdącem nie było wystarczająco męczące, dumni rodzice muszą na dodatek dzień w dzień urządzać "spontaniczne" sesje zdjęciowe z udziałem modnych wózków, koszyków z haftowanymi imionami i eko-pieluszek. Są jednak za to sowicie wynagradzani, nie musicie więc im współczuć.

Niemniej jednak celebrycka para nieraz przyznawała już, że obecność nowego domownika znacznie uszczupliła czas, który zwykli poświęcać na odpoczynek. Na szczęście wygląda na to, że zabieganym rodzicom udało się nareszcie złapać chwilę wytchnienia, co mogą sugerować ich zdjęcia wykonane w czwartek na warszawskim Wilanowie. Ubrani od stóp do głów w dzieła światowych projektantów gwiazdy zrobili sobie przerwę od malowniczego Rozalina, aby pozałatwiać w stolicy kilka sprawunków. Ani Gonia, ani Pysiula nie zdawali się być jednak w najlepszych humorach.