Obwieszona metkami Sara Boruc paraduje Mokotowską w kurtce za 30 tysięcy, wywijając torebką Hermesa za 50 tysięcy (ZDJĘCIA)

Kilka dni temu wpływowa przedsiębiorczyni znowu została obfotografowana od góry do dołu podczas przechadzki w centrum Warszawy, w której asystował jej tajemniczy towarzysz. Celebrytka dołożyła wszelkich starań, by ściągnąć na siebie wzrok przechodniów przy pomocy drogocennej stylizacji i nie mamy wątpliwości, że jej wysiłek nie poszedł na marne. 39-latka miała na sobie skórzaną puchówkę Saint Laurent za 29 tysięcy złotych, do której dopasowała spodnie-rurki i botki Bottega Veneta za 6 tysięcy złotych. Dopełnieniem czarnego "total look'u" była torebka Hermes za ok. 50 tysięcy.